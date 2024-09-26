Пост министра юстиции Армении так и остался вакантным

Вчерашнее заседание правления правящей в Армении партии Пашиняна "Гражданский договор" не внесло ясности в то, кто возглавит вакантный пост главы Минюста страны после ухода Григора Минасяна.

Сегодня стали известны детали вчерашнего заседания правления партии "Гражданский договор" с участием премьер-министра Армении Никола Пашиняна, на котором по официальной информации обсуждались кадровые вопросы, пишет газета "Грапарак".

В действительности главной темой собрания был вопрос назначения главы министра юстиции после ухода с этого поста Григора Минасяна, однако участники заседания правящей партии так и не смогли определиться с кандидатурой нового главы Минюста, пишет Sputnik Армения.

На высокую должность претендовали Арусяк Джулакян и Арпи Давоян, но перед голосованием Джулакян сняла свою кандидатуру. С Давоян произошло еще комичнее: ее поддержали всего два члена правления – министр обороны Сурен Папикян и депутат Ваагн Алексанян.

А значит, какое-то время обезглавленный Минюст страны, погрязший в коррупции и кумовстве, будет и дальше оставаться балластом для армянских законодателей.