Вестник Кавказа

Глава КЧР лично контролирует ситуацию со взрывом газа в доме

Глава КЧР лично контролирует ситуацию со взрывом газа в доме
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Сегодня утром в Черкесске случился взрыв газа в жилой многоэтажке, унесший жизнь трех человек. Глава республики Рашид Темрезов создал оперативный штаб и лично контролирует ситуацию.

Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов лично контролирует происшествие со взрывом газа в жилом доме Черкесска, рассказал он в своих социальных сетях.

«Создан оперативный штаб, на месте работают члены Правительства, мэр Черкесска, все муниципальные и экстренные службы. Правоохранительные органы выясняют обстоятельства произошедшего. Держу ситуацию на контроле»

- Рашид Темрезов

Он также выразил соболезнования близким погибших в инциденте.

Напомним, что утром в жилом доме на улице Лободина случился взрыв газа. От него разрушились 2 верхних этажа. Согласно предварительной информации, пострадали 7 человек, 3 из них погибли, остальные госпитализированы.

Из дома эвакуированы жители - всего 50 человек. Им предоставили места в школе-интернате для временного размещения.

Также возбуждено уголовное дело за нарушение требований безопасности. Ведется проверка.

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