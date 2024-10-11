Вестник Кавказа

Подготовку к выборам отложили в Армении из-за сокращения бюджета

Подготовку к выборам отложили в Армении из-за сокращения бюджета
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Следующие выборы в парламент состоятся в Армении менее чем через два года. ЦИК республики хотел заранее начать готовиться к ним, однако вынужден отложить старт подготовки из-за сокращения средств.

Центризбирком Армении не сможет заранее приступить к подготовке к выборам в парламент, которые намечены на 2026 год. Об этом поведала зампред ЦИК Нуне Ованнисян.

Она пояснила, что Центризбиркому не предоставили для этого достаточное количество денег.

"Общегосударственные выборы пройдут в 2026 году, и предвыборный процесс начинается за 90 дней до голосования, но за столь короткий срок подготовить несколько тысяч человек крайне сложно"

– зампред ЦИК

Ранее сообщалось, что бюджетная заявка ЦИК на следующий год составляла около 550 млн лари. Однако Минфин принял решение сократить ее и оставил примерно 490 млн лари.

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