Вестник Кавказа

Законопроект о возвращении в армию офицеров запаса рассмотрят в Армении

здание Минобороны Армении
© Фото: сайт Минобороны Армении
В Армении могут вернуть в армию отставных офицеров. Какое именно количество офицеров запаса планируется принять на службу, на данный момент не сообщается.

Члены парламента Армении займутся рассмотрением законопроекта, позволяющего вернуть на службу офицеров запаса.

Авторы законопроекта – руководитель профильной комиссии Андраник Кочарян и его заместитель Армен Хачатрян.

В ходе сегодняшнего заседания Хачатрян поведал, что в настоящее время стоит задача привлечь в армию опытных военных. При этом подчеркивается, что государство продолжит выплачивать им пенсии за выслугу лет.

После одобрения закона в комиссии по обороне его должны будут обсудить и принять на заседании парламента.

Согласно задумке авторов законопроекта, его принятие позволит улучшить ситуацию с кадровым составом армии.

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