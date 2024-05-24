Глав госструктур Армении могут обязать отчитываться перед парламентом

Правительство Армении на своем сегодняшнем заседании одобрило изменения в законодательство страны, предусматривающие ежегодную отчетность глав ряда госучреждений о работе вверенных им ведомств.

Руководителей ряда государственных структур Армении могут обязать ежегодно представлять отчет парламенту – такое изменение в законодательство сегодня одобрило на своем заседании правительство страны.

Если поправки в закон будут приняты, отчитываться перед народными избранниками придется председателям Антикоррупционного комитета, Следственного комитета, Комиссии по регулированию общественных услуг, Комиссии по защите конкуренции, Комиссии по предотвращению коррупции и Комитета государственных доходов, передает NEWS.am.

Отчет будет предоставляться ежегодно: до 1 апреля текущего года главы этих структур будут отчитываться депутатам Национального собрания (парламента) страны о деятельности руководимых ими ведомств.

Авторы законопроекта - спикер парламента Ален Симонян, а также депутаты от правящей партии "Гражданский договор" Сисак Габриелян и Арсен Торосян, говорится в сообщении.