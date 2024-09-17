Почему Пашинян до сих пор у власти в Армении?

Поведение премьер-министра Никола Пашиняна напоминает глухую оборону. Подписывать мир с Азербайджаном он не торопится, зато планомерно разрушает ранее выстроенную систему безопасности. Хотя Пашинян давно не пользуется популярностью, его никто не торопится смещать с должности. Расскажем, что обеспечивает стабильность нынешней власти в Армении.

Есть ли в Армении независимые СМИ?

Инакомыслие на армянских телеканалах заблокировано. В стране, где транслируется бесчисленное число политических ток-шоу, одни и те же гости повторяют один и те же мысли. В интернете же представлены точки зрения различных оппозиционных групп, у которых нет консолидированной точки зрения.

Противники Пашиняна соревнуются в том, как бы изящней оскорбить премьера, но не имеют реального плана выхода из внутриполитического кризиса. Так, на прошлой неделе экс-депутат Национального собрания Рубен Акопян в ходе слушаний по регламенту работы государственных комиссий по делимитации и демаркации армяно-азербайджанской границы заявил о необходимости сформировать «отряды смертников», которые бы «любой ценой» способствовали смещению Пашиняна.

Кем заменить Пашиняна?

В Армении нет политиков, готовых разбираться с последствиями политики Пашиняна и преступлениями карабахского клана. Вставший у руля власти должен будет взять на себя ответственность за выполнение договоренностей, достигнутых в ноябре 2020 года на фоне военного поражения; а также заново выстраивать систему безопасности или интегрировать ее в уже имеющиеся блоки. С Россией Армения планомерно разрушает военное сотрудничество, а структуры безопасности на Западе хотят работать только с Пашиняном.

Возможен ли силовой сценарий смены власти?

Ни силовики, ни армия не решатся на насильственный сценарий свержения власти из опасений столкнуться с общественным протестом.

В истории страны был единственный случай, когда армия вмешалась в политический процесс. Это было в ходе президентских выборов 22 сентября 1996 года, когда стояла задача обеспечить сохранение власти первому президенту Левону Тер-Петросяну. Тогда никто в Армении не верил, что глава АОДа получил поддержку половины населения.

А через два года Тер-Петросяну самому пришлось ощутить на себе давление, которое побудило его подать в отставку. Некогда популярный политик, лидер национального движения эпохи Перестройки стал изгоем в глазах населения, поскольку допустил узурпацию власти. Пришедшие ему на смену Роберт Кочарян и Серж Саргсян зачищали политическое пространство, но избегали вооруженного разгона несогласных за исключением трагических событий 1 марта 2008 года.

Есть и другая причина того, что в Армении старательно обходят силовой вариант смены власти: на руках у населения много неучтенного оружия, которое перекочевало из зоны карабахского конфликта. Если в Ереване прольется кровь, вероятность того, что на улицах армянских городов будет применено оружие, очень велика. Поэтому мало кто решится провоцировать беспорядки внутри республики.

Кто поддерживает Пашиняна?

Никол Пашинян это проект западной политики, главная цель которой - вытеснение России с Южного Кавказа. Пользуясь тем, что Москва не вмешивается во внутриполитические процессы Армении, западные структуры финансируют армянскую власть через многочисленные НПО. Добровольное сложение полномочий предполагает два сценария развития политической карьеры Пашиняна: остаться наедине с озлобленной армянской общественностью, надеясь на народное снисхождение, или эмигрировать за рубеж, где ему никто не даст гарантий безопасности.