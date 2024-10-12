Новый генсек "Хезболлы" пообещал сторонникам победить Израиль

Новоизбранный руководитель "Хезболлы" сообщил сторонникам о намерении победить Израиль. По его словам, он будет придерживаться курса, начатого предыдущим генсеком организации.

Новый генсек "Хезболлы" намерен продолжить курс предыдущего лидера организации Хасана Насруллы, ликвидированного недавно Израилем. Об этом Наим Касем объявил в своем первом выступлении после избрания на пост генсека.

"Моя рабочая программа станет продолжением программы нашего лидера Хасана Насруллы во всех областях - в политике, джихаде, социальной сфере, культуре"

– Наим Касем

Он добавил, что продолжит воевать с Израилем в соответствии с заранее разработанным планом.

"Впереди нас ждет множество жертв, но мы убеждены, что победа станет нашим союзником"

– генсек "Хезболлы"

Напомним, на прошлой неделе Израиль сообщил об уничтожении возможного преемника Хакана Насруллы, убитого в сентябре. Сафи ад-Дин был ликвидирован в Бейруте.