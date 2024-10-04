Хезболла взяла на себя ответственность за удар по Нетаньяху

Покушение на премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху несколько дней назад совершили представители действующего в Ливане движения Хезболла.

Ливанская Хезболла взяла на себя ответственность за нападение с воздуха на дом израильского премьера Биньямина Нетаньяху. Соответствующее заявление сделал ее представитель Мохаммад Афиф.

"Мы берем на себя полную ответственность за атаку на дом израильского премьера Биньямина Нетаньяху"

– пресс-секретарь Хезболлы

Напомним, атака на Нетаньяху была совершена несколько дней назад, а точнее 19 октября. О ней заявили в пресс-службе ЦАХАЛ. По данным Армии обороны Израиля, с территории Ливана были запущены три БПЛА. Два из них израильским военным удалось перехватить, однако третий достиг цели и ударил по резиденции Нетаньяху, расположенной в Кейсарии. Ни политика, ни его супруги в момент атаки дома не было. Они не пострадали.

Позже Нетаньяху прокомментировал нападение. Он заявил, что за покушением на него стоит Иран – именно его посланники осуществили атаку. Премьер подчеркнул, что ее организаторы совершили огромную ошибку, и заверил, что нападение не повлияет ни на решимость его самого, ни на уверенность в своей правоте Государства Израиль.

Премьер также заверил, что за нанесение вреда гражданам Израиля совершившие это деяние дорого заплатят. Нетаньяху подчеркнул, что ЦАХАЛ достигнет всех своих целей добьется обеспечения региональной безопасности.

Напомним, операция "Стрелы севера" стала фактически вторым фронтом для израильских военных, которые не прекращают наносить удары по сектору Газа, стремясь уничтожить еще одну организацию – ХАМАС.