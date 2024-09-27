Что делает ООН в Ливане?

ООН приняла решение оставить миротворцев в Ливане, несмотря на происходящие там события. Расскажем, откуда в Ливане миротворцы ООН, что они там делают, почему Израиль игнорирует организацию, призванную отстаивать интересы мира?

2 октября Исраэль Кац, министр иностранных дел Израиля, запретил генсеку ООН Антониу Гуттеришу появляться в стране и объявил его ”нежелательным лицом”. Просьбы прекратить операцию в Ливане, начатую 30 сентября, Тель-Авив игнорирует и призывает миротворческий контингент ООН, который находится в стране, передислоцироваться.

Когда в Ливан пришли миротворцы ООН?

Миротворческая миссия ООН в Ливане началась в 1978 году и продолжается по сей день. Мандат на деятельность международных миротворцев продлевается ежегодно членами СБ ООН. В последний раз миссия была продлена на год 28 августа 2024 года.

Почему в Ливане миротворцы ООН?

Миротворцы ООН в южных регионах Ливана появились после событий 1978 года, когда Израиль вошел в Ливан в рамках операции ”Литани”. В результате операции погибли около двух тысяч ливанцев и палестинцев, а ООН приняла решение создать и разместить Временные силы ООН в Ливане (ЮНИФИЛ). Первыми документами, которые регулировали деятельность миротворцев в Ливане, были 425 и 426 резолюции Совбеза организации. Согласно этим резолюциями, силы ООН остаются на южной границе Ливана для того, чтобы:

проконтролировать выход израильских сил из страны;

восстановить мир и безопасность;

помочь правительству Ливана в утверждении контроля над территорией.

Отвод израильских сил от границы состоялся только в 2000 году.

Что позволено миротворцам ООН в Ливане?

Территория, на которой действуют миротворцы ООН в Ливане, ограничена рекой Литани на севере и Голубой линией - границей с Израилем - на юге. В 2006 году Совбез ООН принял еще одну резолюцию, 1701, по миротворческому контингенту, расширив его полномочия. Сегодня контингент из более чем 50 стран, представленный 10 тысячами человек, вправе:

оказывать поддержку ливанским вооружённым силам в размещении на Юге страны и в том числе вдоль Голубой линии;

обеспечивать поддержку гуманитарным миссиям и безопасному возвращению перемещённых лиц;

помогать правительству Ливана (по запросу) обеспечивать безопасность на границах с целью предотвращения её пересечения без согласия руководства страны.

Кроме того, миротворцы ООН, работающие в Ливане, докладывают о всевозможных нарушениях, которые наблюдаются на границе с какой-либо из сторон.

Миротворцы ООН и ”Хезболла”

Несмотря на то, что Временные силы ООН в Ливане призваны оказывать поддержку официальным вооружённым силам страны, в том числе не позволяя размещать на подконтрольных им территориях оружие и персонал различных вооружённых формирований, ”Хезболла”, которая де-факто управляет Ливаном, контролирует южный Ливан, что вызывает неодобрение со стороны ООН.

Что делают миротворцы в Ливане?

На протяжении почти 50 лет пребывания в Ливане миссия ООН в основном была ограничена оказанием гуманитарной помощи населению. Однако, кроме этого, миротворцы ООН также:

обучают военнослужащих ливанских вооруженных сил, проводят совместные учения и читают лекции;

занимаются обезвреживанием мин и других снарядов;

помогают ливанскому флоту патрулировать территориальные воды;

проводят спасательные операции.

Могут ли миротворцы ООН сдержать Израиль в Ливане?

Несмотря на достаточно большую численность, Временные силы ООН в Ливане не могут никак сдержать Израиль: их мандат ограничен. Единственное, что могут миротворцы, призывать Тель-Авив прекратить продвижение на территории Ливана, поскольку это прямое нарушение резолюций ООН.

Почему Израиль не слушает ООН?

Израиль, принятый в ООН в 1949 году, нередко не поддерживает деятельность организации и особенно резолюции, касающиеся спорных территорий, на которые претендует Тель-Авив. Очередной виток напряженности между организацией и Израилем начался в октябре прошлого года, когда генеральный секретарь ООН, Антониу Гутерриш, заявил, что смертоносная атака "Хамас" на юге Израиля ”произошла не в вакууме”. Официальный Израиль тогда обвинил ООН в оправдании терроризма, и несмотря на попытки генерального секретаря объяснить свою позицию, Тель-Авив оставался непреклонным в своей критике организации, цель которой поддержание международного мира и безопасности.

Израиль также обвиняет Ближневосточное агентство организации для помощи палестинским беженцам в том, что его члены помогают ХАМАС и участвовали в атаке на израильских жителей, которая была совершена 7 октября 2023 года.