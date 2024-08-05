Насколько сильна ливанская армия?

30 сентября 2024 года Израиль начал наземную операцию в Ливане, которая должна коснуться лишь террористических целей. Речи о полномасштабной войне между Израилем и Ливаном не идет. Но если война начнется, то с кем предстоит воевать Израилю? Расскажем, какая армия у Ливана, насколько могущественна ”Хезболла”, и кто сильнее - Израиль или Ливан.

С кем Израиль воюет в Ливане?

В ходе продолжающегося арабо-израильского конфликта совсем недавно Израиль исполнил давно обещанное: открыл так называемый северный фронт на юге Ливана с тем, чтобы уничтожить позиции террористической группировки ”Хезболла”, которая обладает серьёзным влиянием в арабской стране. За несколько недель, предшествующих наземной операции в Ливане, Израиль успел нанести ”Хезболле” значительный урон, в том числе уничтожив её лидера, Хассана Насруллу, который в течение 30 лет руководил группировкой. На сегодняшний день Израиль наносит удары по позициям и инфраструктуре ”Хезболлы”, при этом армия Ливана в конфликте не участвует.

Есть ли у Ливана армия?

У Ливана есть своя армия с 1945 года. До 1945 года вооружённые формирования на территории Ливана находились под контролем и управлялись Францией, как и сам Ливан с 1920-го по 1943 год. С 1968 года штаб ливанской армии располагается в здании министерства национальной обороны страны в городе Ярзе,

Кто командует ливанской армией?

Командование ливанской армией представлено командующим армией и генеральным штабом. Командующий армией назначается по рекомендации министра национальной обороны. С 2017 года командует ливанской армией генерал Джозеф Аун. Аун из маронитской (католической семьи), военную подготовку проходил в США и Сирии. В начале 2023 года появились слухи, что Джозеф Аун, возможно, станет следующим президентом Ливана.

Структура ливанской армии

Армия Ливана представлена:

сухопутными войсками

флотом

военно-воздушными силами.

По состоянию на 2023 год, численность армии Ливана - 80 тысяч человек. Годными к военной службе считаются почти 2 млн человек: как мужчин, так и женщин. Резервистов в Ливане около 40 тысяч.

Вооружение ливанской армии

Начиная с 2005 года, ливанская армия предпринимает попытки модернизации своих вооружений, которые на сегодняшний день в основном представлены техникой американского, европейского и советского производства. Военную помощь ливанской армии оказывают США, Германия и Саудовская Аравия. С 2006 года США предоставили ливанской армии помощь в объёме $ 3 млрд, в основном для борьбы с Исламским государством и Аль-Каидой, (запрещённые в РФ организации), действовавших на территории страны. Систем ПВО у ливанской армии нет.

В чем разница ливанской армии и Хезболлы?

Ливанская армия и ”Хезболла”, точнее, её вооружённые силы, две совершенно разные структуры. Ливанская армия подотчётна ливанскому правительству, а вооружённые силы ”Хезболлы” действуют отдельно, представляя интересы шиитского населения страны и получая поддержку со стороны Ирана.

Ливанская армия и ”Хезболла” в настоящий момент никак не взаимодействуют. Сотрудничество ”Хезболлы” и ливанской армии наблюдалось только в период активной деятельности Исламского государства (запрещённая в РФ организация) на территории Ливана.

Насколько могущественная ”Хезболла”?

Фактически Ливаном руководит ”Хезболла” - государство внутри государства, члены которого не занимают никаких правительственных должностей. У ”Хезболлы”, помимо собственной достаточно мощной армии, есть свои школы, больницы и программы для молодёжи. Широкую поддержку общественности ”Хезболла” получила после событий 2006 года, когда ей удалось дать отпор израильским силам.

Может ли армия Ливана участвовать в войне?

Официальные власти Ливана погрязли в очередном политическом кризисе: на протяжении двух лет в стране не могут избрать президента, а руководит страной временное правительство. Помимо политического кризиса, страна также переживает экономический, в связи с чем возможности вести полномасштабную войну с задействованием регулярной ливанской армии сильно ограничены. И этому есть подтверждение: два дня назад, когда началась наземная операция Израиля на юге Ливана, ливанские войска отступили вглубь страны на 5 километров, не вступая в противостояние ни с ”Хезболлой”, ни с израильскими подразделениями.

Кто сильнее: Израиль или Ливан?

С точки зрения военной мощи, очевидно, что Израиль сильнее, чем ”Хезболла”, и, тем более, ливанская армия. Численность израильской армии больше, у неё на вооружении современные технические средства, а в распоряжении - значительные финансовые ресурсы. Однако ”Хезболле” нет равных в ведении асимметричной войны с теми средствами, которые у неё есть, и поддержкой со стороны Ирана. В 2006 году Израиль тоже был сильнее ”Хезболлы”, однако всё равно проиграл группировке ввиду её стратегического превосходства. В пользу ”Хезболлы” играет также и знание местности, на которой осуществляется наземная операция, и наличие соответствующей инфраструктуры.