Посол Казахстана в РФ прибыл в Дагестан

Даурен Абаев прибыл с визитом в Дагестан. Он ознакомится с потенциалом республики и примет участие в Каспийском цифровом форуме.

Казахстанский посол в Москве Даурен Абаев прилетел сегодня в Дагестан, сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Делегацию во главе с послом встретили вице-премьер Дагестана Ризван Газимагомедов, главы Минэкономразвития и Минпромторга РД, а также и.о представителя МИД РФ в Махачкале.

Отмечается, что в течение трех дней казахстанским дипломатам представят туристический и экономический потенциал Дагестана.

Помимо этого, Абаев примет участие в Каспийском цифровом форуме в Каспийске и проведет переговоры с руководством республики.