Вестник Кавказа

Посол Казахстана в РФ прибыл в Дагестан

Посол Казахстана в РФ прибыл в Дагестан
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Даурен Абаев прибыл с визитом в Дагестан. Он ознакомится с потенциалом республики и примет участие в Каспийском цифровом форуме.

Казахстанский посол в Москве Даурен Абаев прилетел сегодня в Дагестан, сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Делегацию во главе с послом встретили вице-премьер Дагестана Ризван Газимагомедов, главы Минэкономразвития и Минпромторга РД, а также и.о представителя МИД РФ в Махачкале.

Отмечается, что в течение трех дней казахстанским дипломатам представят туристический и экономический потенциал Дагестана.

Помимо этого, Абаев примет участие в Каспийском цифровом форуме в Каспийске и проведет переговоры с руководством республики.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
795 просмотров

Видео

Все видео


реклама




ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Россия наращивает товарооборот с прикаспийскими странами

Россия наращивает товарооборот с прикаспийскими странами

Глава МИД России посетит Казахстан с рабочим визитом

Глава МИД России посетит Казахстан с рабочим визитом

Получить КЭП для Госуслуг с 1 ноября можно будет в четырех странах

Получить КЭП для Госуслуг с 1 ноября можно будет в четырех странах

Путин совершит визит в Казахстан

Путин совершит визит в Казахстан

Где в Москве бесплатно посмотреть новые фильмы о спорте?

Где в Москве бесплатно посмотреть новые фильмы о спорте?

Путин направил Токаеву поздравление с Днем республики

Путин направил Токаеву поздравление с Днем республики

Что нужно знать о поездах в Казахстане в 2024 году

Что нужно знать о поездах в Казахстане в 2024 году

Нужно уточнить эту позицию – Лавров об отказе Казахстана от членства в БРИКС

Нужно уточнить эту позицию – Лавров об отказе Казахстана от членства в БРИКС

Россияне останутся без цветов из Казахстана

Россияне останутся без цветов из Казахстана

РФ и Казахстан поговорили о строительстве нескольких новых ТЭС

РФ и Казахстан поговорили о строительстве нескольких новых ТЭС

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы