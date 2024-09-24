Власти Дагестана решили поощрить победителей школьных олимпиад

В Дагестане выплатят денежные премии более 500 победителям и призерам школьных олимпиад – дагестанские старшеклассники получат по 10 тысяч рублей, еще по 5 тысяч получат победители и призеры форума научной молодежи.

Правительство Дагестана приняло решение в целях стимуляции выплатить премии 574 победителям и призерам школьных олимпиад, распоряжение об этом сегодня подписал премьер-министр республики Абдулмуслим Абдулмуслимов.

Денежные премии по 10 тыс рублей выплатят 568 ученикам 9-11 классов, показавших блестящие знания на олимпиадах в 2023/24 учебном году – награды ждут победителей и призеров региональных этапов Всероссийских олимпиад, передает "АиФ-Дагестан".

Не забыты и победители и призеры форума научной молодежи "Шаг в будущее" – они получат по 5 тыс рублей.

Выплачивать премии будет министерство образования и науки Дагестана.

Со списком премированных школьников можно ознакомиться на сайте правительства республики.