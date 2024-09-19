Вестник Кавказа

Число стипендий главы Дагестана для молодых ученых увеличили

Лаборатория
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
В Дагестане количество стипендий главы республики, присуждаемых молодым ученым, увеличили до 40. В этом году единовременная выплата составит до 200 тыс рублей.

Количество стипендий главы Дагестана для молодых ученых выросло с 30 до 40. Этот шаг направлен на стимулирование научной деятельности и поддержку творческой молодежи.

«В Дагестане увеличили количество стипендий главы республики для молодых ученых. Указ об этом подписал [глава региона] Сергей Меликов. Количество стипендий возросло до 40. Они будут присуждены молодым ученым за достигнутые успехи в научно-исследовательской деятельности»

– в администрация главы региона

Стипендия главы Республики Дагестан – это финансовая поддержка, предоставляемая молодым ученым . Финансирование может достигать 200 тыс рублей на человека. Она предназначена для поддержки студентов, аспирантов и молодых ученых, активно занимающихся научными изысканиями в различных областях.

Одной из главных причин увеличения числа стипендий является необходимость активизации научной деятельности в республике.

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