Медаль для подростков учредили в Дагестане

Парламент Дагестана учредил медаль "За смелость и отвагу". Решение принято в свете растущего числа примеров героизма. Ее будут вручать подросткам.

В Дагестане учредили медаль "За смелость и отвагу", инициатива главы парламента Заура Аскендерова была принята, пишет пресс-служба Народного Собрания.

В парламенте заявили, что медалью будут награждать детей и подростков до 16 лет, которые совершили героические поступки по спасению людей.

Решение об учреждении награды было принято в свете растущего количества примеров героизма среди дагестанской молодежи.

Сам Аскендеров заявил о необходимости ставить таких ребят в пример для воспитания будущего поколения, чтобы они служили ориентиром.