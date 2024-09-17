Вестник Кавказа

Медаль для подростков учредили в Дагестане

Медаль для подростков учредили в Дагестане
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Парламент Дагестана учредил медаль "За смелость и отвагу". Решение принято в свете растущего числа примеров героизма. Ее будут вручать подросткам.

В Дагестане учредили медаль "За смелость и отвагу", инициатива главы парламента Заура Аскендерова была принята, пишет пресс-служба Народного Собрания.

В парламенте заявили, что медалью будут награждать детей и подростков до 16 лет, которые совершили героические поступки по спасению людей.

Решение об учреждении награды было принято в свете растущего количества примеров героизма среди дагестанской молодежи.

Сам Аскендеров заявил о необходимости ставить таких ребят в пример для воспитания будущего поколения, чтобы они служили ориентиром.

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