Вестник Кавказа

В Дагестане прошла Всероссийская Спартакиада Специальной Олимпиады

В Дагестане прошла Всероссийская Спартакиада Специальной Олимпиады
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Дагестане прошла Всероссийская Спартакиада Специальной Олимпиады. В ней участвовали спортсмены из 13 субъектов страны.

В Дагестане завершилась Всероссийская Спартакиада Специальной Олимпиады. Организаторами соревнования были Специальная Олимпиада РФ и Минспорта республики.

В рамках спортивного мероприятия проходили соревнования по бадминтону, юнифайд-бадминтону, дзюдо, волейболу и юнифайд-волейболу. Для участия в них в республику съехались 165 атлетов из 13 субъектов страны.

Стоит добавить, что в рамках Всероссийской Спартакиады было заключено соглашение о сотрудничестве между Федерацией волейбола России и СО России.

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