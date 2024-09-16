В Дагестане прошла Всероссийская Спартакиада Специальной Олимпиады. В ней участвовали спортсмены из 13 субъектов страны.

В Дагестане завершилась Всероссийская Спартакиада Специальной Олимпиады. Организаторами соревнования были Специальная Олимпиада РФ и Минспорта республики.

В рамках спортивного мероприятия проходили соревнования по бадминтону, юнифайд-бадминтону, дзюдо, волейболу и юнифайд-волейболу. Для участия в них в республику съехались 165 атлетов из 13 субъектов страны.

Стоит добавить, что в рамках Всероссийской Спартакиады было заключено соглашение о сотрудничестве между Федерацией волейбола России и СО России.