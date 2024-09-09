Марафон перекроет ряд улиц в Тбилиси

Несколько улиц Тбилиси будут перекрыты в день проведения марафона. Он пройдет 22 сентября, однако ограничения начнут действовать с подготовительного этапа, который начнется накануне.

Совсем скоро грузинская столица примет «Тбилисский марафон 2024». Из-за него будут перекрыты несколько центральных улиц города и изменятся маршруты общественного транспорта, предупредили в администрации Тбилиси.

Ограничения начнут действовать с 21 сентября. Они коснутся главной улицы Тбилиси проспекта Шота Руставели и площади Первой Республики до пересечения с улицей Мераба Костава.

Изменения коснутся расписания автобуса №359, следовавшего в район Ваке, и маршрутки №457.

В день мероприятия перекроют путь от площади Свободы от улицы Котэ Апхази. Всем участникам движение будет необходимо использовать объездные дороги.

Тбилисский марафон пройдет 12-й раз 22 сентября. Его основная цель – собрать средства на благотворительность. Ежегодно он привлекает тысячи человек.