Марафон перекроет ряд улиц в Тбилиси

Совсем скоро грузинская столица примет «Тбилисский марафон 2024». Из-за него будут перекрыты несколько центральных улиц города и изменятся маршруты общественного транспорта, предупредили в администрации Тбилиси.
Ограничения начнут действовать с 21 сентября. Они коснутся главной улицы Тбилиси проспекта Шота Руставели и площади Первой Республики до пересечения с улицей Мераба Костава.
Изменения коснутся расписания автобуса №359, следовавшего в район Ваке, и маршрутки №457.
В день мероприятия перекроют путь от площади Свободы от улицы Котэ Апхази. Всем участникам движение будет необходимо использовать объездные дороги.
Тбилисский марафон пройдет 12-й раз 22 сентября. Его основная цель – собрать средства на благотворительность. Ежегодно он привлекает тысячи человек.