Клубный чемпионат мира по футболу пройдет в Тбилиси

В Тбилиси состоится клубный чемпионат мира. Турнир пройдет в формате 7х7. В нем примут участие 16 команд из 13 стран.

Клубное мировое первенство по футболу состоится в Тбилиси с 11 по 15 сентября, сообщает республиканская футбольная Федерация.

Турнир между командами пройдет в формате 7х7, один тайм будет длиться 30 минут. Все игры будут проходить на стадионе в парке Мзиури.

За победу в чемпионате сразятся 16 команд из 13 стран. В Грузии соберутся футболисты из Испании, Португалии, Хорватии, Бельгии, США и других государств.

Стоит добавить, что первый матч запланирован на 11 сентября, он начнется в 14:00 по местному времени. Официальное открытие состоится в этот же день в 20:30.