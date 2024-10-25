Вестник Кавказа

Первый этап прокладки водовода в Дагестане завершили

Восстановление Карабаха
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Дагестане подошел к концу первый этап строительства водовода "Кайтаг-Дербент. Проложено 21,5 км труб. Работы по второму этапу продолжаются.

Строительство водовода "Кайтаг-Дербент" продолжается в Дагестане, уже реализован первый этап, пишет пресс-служба республиканского Минстроя.

В настоящее время проложено 21,5 км труб из общего объема 30,1 км. В настоящее время продолжаются работы по второму этапу.

"Уложено 6,5 км труб, построены колодцы для выпуска воздуха и сброса воды с установленным оборудованием"

- Минстрой РД

Отмечается, что полное завершение строительство водовода состоится в конце следующего года.

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