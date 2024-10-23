В Дагестане зафиксировали самый высокий рост цен на новостройки в стране

Новостройки в Дагестане показали небывалый рост цены. Всего за три года цены на новое жилье взлетели в два раза.

Аналитики рынка недвижимости опубликовали статистические данные о росте цен на новостройки в Дагестане. Как показали подсчеты экспертов, цены на новые квартиры в республике скакнули в два раза за три года, что стало беспрецедентным явлением в масштабах страны.

К такой динамике цен привели многие факторы, отмечают специалисты. Города Дагестана продолжают активно застраивать, рост цен также подстегивается бумом рождаемости. Наблюдается и урбанизация – доля городского населения постепенно растет.

Также отмечают и экономические факторы. Одним из основных таковых стала программа льготной ипотеки, которая действовала в течение нескольких лет.

Другим регионом с аномальным ростом цен стала Калмыкия. Здесь цены на квартиры выросли в 1,8 раза за три года, передает «Газета.ру».