Вестник Кавказа

В Дагестане зафиксировали самый высокий рост цен на новостройки в стране

В Дагестане зафиксировали самый высокий рост цен на новостройки в стране
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Новостройки в Дагестане показали небывалый рост цены. Всего за три года цены на новое жилье взлетели в два раза.

Аналитики рынка недвижимости опубликовали статистические данные о росте цен на новостройки в Дагестане. Как показали подсчеты экспертов, цены на новые квартиры в республике скакнули в два раза за три года, что стало беспрецедентным явлением в масштабах страны. 

К такой динамике цен привели многие факторы, отмечают специалисты. Города Дагестана продолжают активно застраивать, рост цен также подстегивается бумом рождаемости. Наблюдается и урбанизация – доля городского населения постепенно растет. 

Также отмечают и экономические факторы. Одним из основных таковых стала программа льготной ипотеки, которая действовала в течение нескольких лет.  

Другим регионом с аномальным ростом цен стала Калмыкия. Здесь цены на квартиры выросли в 1,8 раза за три года, передает «Газета.ру».

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1025 просмотров

Видео

Все видео


реклама




ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Виновников в гибели сапбордиста накажут в Избербаше

Виновников в гибели сапбордиста накажут в Избербаше

Южный Дагестан временно лишат газоснабжения

Южный Дагестан временно лишат газоснабжения

Уникальный мармелад из фейхоа разработали в Дагестане

Уникальный мармелад из фейхоа разработали в Дагестане

Какая средняя зарплата в Дагестане в 2024 году?

Какая средняя зарплата в Дагестане в 2024 году?

Во сколько обойдется дорога до самого популярного места в Дагестане?

Во сколько обойдется дорога до самого популярного места в Дагестане?

Штормовое предупреждение объявлено в Дагестане до понедельника

Штормовое предупреждение объявлено в Дагестане до понедельника

Дагестан восстанавливает популяцию форели

Дагестан восстанавливает популяцию форели

Дагестанец сбежал с собственной свадьбы

Дагестанец сбежал с собственной свадьбы

Дагестанец поборется за звание претендента на пояс IBA

Дагестанец поборется за звание претендента на пояс IBA

Новый сквер появился в Хасавюрте

Новый сквер появился в Хасавюрте

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы