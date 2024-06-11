Какая средняя зарплата в Дагестане в 2024 году?

Средняя зарплата в Дагестане выросла и составляет почти 42,6 тыс рублей. Инфляция в республике в августе была более 12%, а в сентябре снизилась.

Зарплата увеличилась в текущем году в Дагестане, приводит данные Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по региону (Дагестанстат).



Как заявили в ведомстве, средняя заработная плата жителей республики в сравнении с прошлогодними показателями увеличилась на 15,2% и составила примерно 42,6 тыс рублей.



Помимо этого, в Дагестанстате рассказали о росте реальной зарплаты дагестанцев на 3,4%. При этом инфляция в РД в августе была на уровне 12,12%, а в сентябре она снизилась до 10,73%.