Вестник Кавказа

Какая средняя зарплата в Дагестане в 2024 году?

Какая средняя зарплата в Дагестане в 2024 году?
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Средняя зарплата в Дагестане выросла и составляет почти 42,6 тыс рублей. Инфляция в республике в августе была более 12%, а в сентябре снизилась.

Зарплата увеличилась в текущем году в Дагестане, приводит данные Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по региону (Дагестанстат).

Как заявили в ведомстве, средняя заработная плата жителей республики в сравнении с прошлогодними показателями увеличилась на 15,2% и составила примерно 42,6 тыс рублей.

Помимо этого, в Дагестанстате рассказали о росте реальной зарплаты дагестанцев на 3,4%. При этом инфляция в РД в августе была на уровне 12,12%, а в сентябре она снизилась до 10,73%.

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