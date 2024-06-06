Зарплата выросла в Махачкале

Власти Махачкалы сообщили о росте зарплаты. Мэр города заявил, что среднемесячная зарплата увеличилась ан 12%. Город перевыполнил план по доходам.

Руководитель Махачкалы Юсуп Умавов сообщил о росте среднемесячной зарплаты на 12% с начала текущего года.

Градоначальник заявил, что за первые 5 месяцев власти перевыполнили план по налоговым и неналоговым доходам на более чем 118%.

Он подчеркнул, что в 2023 году экономика Махачкалы увеличилась на 10%. Умавов также отметил высокие показатели в транспорте, промышленности и строительстве.

Кроме того, мэр добавил, что в городе не снижаются темпы роста инвестиций в экономику.