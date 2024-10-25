Жителям Назрановского района Ингушетии построят новый мост

В будущем 2025 году у жителей Назрановского района Ингушетии появится новый мост через реку Кенч – старое сооружение уже не справляется со своими несложными функциями.

Власти Ингушетии взамен старого моста в Назрановском районе в будущем 2025 году возведут новый автомобильно-пешеходный мостовой переход через реку Кенч, сообщили в пресс-службе главы и правительства региона.

"Проект предполагает полный демонтаж моста и строительство нового с разборкой всех технических конструкций, устройством железобетонных конструкций, тротуара, перильного и барьерного ограждений, двухслойного асфальтобетонного покрытия, двухполосного движения и разметки"

- правительство Ингушетии

Мост соединяет столицу Ингушетии Магас с крупным городом Назрань через село Экажево, но из-за ветхости уже плохо справляется с возросшей транспортной нагрузкой, да и пешеходная его часть сильно прохудилась, а это крайне важно для жителей ближайших населенных пунктов Сурхахи, Алхасты, Галашки, Нестеровское и города Сунжа, передает "Интерфакс".

Старый двухпролетный мост длиной 54,4 и шириной почти 15 м был построен в конце далеких 70-х, на новый современный и безопасный мост будет затрачено 113,2 млн рублей, а построят его к концу 2025 года.