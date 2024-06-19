Представители Армении и ЕАЭС обсудили финансовое взаимодействие в Ереване

Армянский вице-премьер и один из министров ЕАЭС провели переговоры. Встреча Мгера Григоряна и Бахыта Султанова состоялась в Ереване. Накануне Москва предупредила Ереван о недопустимости внерегиональных игроков в Армении.

Встреча зампредседателя правительства Армении Мгера Григоряна и министра ЕАЭС по конкуренции Бахыта Султанова была проведена в столице Армении. О ней сообщает кабмин РА.

В заявлении была озвучена повестка встречи. Из него следует, что представители Армении и ЕАЭС обсудили взаимодействие в сфере финансов на пространстве союза.

Кроме того, Григорян и Султанов поговорили о некоторых моментах, связанных с социальным обеспечением.

Напомним, накануне российский вице-премьер Алексей Оверчук предупредил армянскую сторону о последствиях, которые возникнут, если в республику придут внерегиональные игроки. Он подчеркнул, что участие в ЕАЭС никоим образом не совместимо со стремлением Еревана в Евросоюз.