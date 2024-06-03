Россия пообещала Армении проблемы в ЕАЭС

Армения не сможет совмещать работу в рамках ЕАЭС и тесное сотрудничество с ЕС, которое ведется в ущерб российско-армянским отношениям. Такое предупреждение озвучили российские власти.

У Еревана не получится совместить участие в ЕАЭС и Евросоюзе, предупредил российский вице-премьер Алексей Оверчук.

Выступая на "Примаковских чтениях", он обратил внимание, что появление внерегиональных игроков в Армении повлечет за собой определенные последствия, а также призвал Ереван задуматься над этой перспективой.

Оверчук отметил, что российская сторона никому не делает подарков.

"Мы заинтересованы в стабильной Армении, в хороших торговых отношениях, хороших братских отношениях"

– Оверчук

Напомним, ранее на Копенгагенском саммите демократии армянский премьер Никол Пашинян в ответ на вопрос, в каком году он бы хотел видеть Армению в ЕС, находчиво ответил "В этом".