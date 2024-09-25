Чем порадовать армян: что привезти в Армению?

Если вы едете в Армению и хотите взять с собой что-то в качестве подарка, то, можно воспользоваться списком «Вестника Кавказа».

Молочная продукция

Молочное животноводство в Армении развито недостаточно. Традиционный вкус местных молочных изделий может показаться специфическим, поэтому многие армяне с удовольствием покупают российское молоко, кефир, ряженку, творог и мороженое, которое едят в любую погоду. Если есть возможность привезти молочную продукцию без потери качества и вкусовых особенностей, то это будет хорошим презентом.

© Фото: Ильяс Геннед/ "Вестник Кавказа"

Кондитерские изделия и шоколад

Армяне известные сладкоежки. Кондитерскую продукцию привозят из Ирана и России; есть и собственные небольшие производства. Шоколад, конфеты, вафли - обязательный атрибут армянского стола, который подается на десерт. Особо ценятся коробки дорогих конфет, которые армяне будут хранить несколько месяцев и подадут только на день рождения, свадьбу или на Новый год. Есть такие конфеты в обычные дни считается дурным тоном.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Домашний алкоголь

Пьют в Армении много, поэтому каждый, кто имеет возможность изготовить алкоголь в домашних условиях для личного пользования, хотя бы раз попытается наладить его производство. В стране, где импорт алкогольной продукции приносит сотни миллионов поставщикам, где работают собственные заводы, удивить чем-то сложно. В личных коллекциях многих армян найдется и японская рисовая водка, и острая мексиканская текила, а русская водка и вовсе считается универсальным настольным напитком. Однако если привезти с собой какую-нибудь настойку на ягодах и фруктах, непривычных или неизвестных в Армении, либо продукцию домашнего самогоноварения, сделанную по личному и необычному рецепту, то армяне будут счастливы.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Религиозные подарки

Даже если армянин не носит золотых украшений, у него обязательно будет нательный крестик, а в доме - одна или несколько икон. Хотя в России церковь православная, а в Армении апостольская, каноничные православные святые в республике также почитаются. Привозить в Армению иконы или церковную утварь не стоит, однако сувенирные кресты, автомобильные иконы можно, даже если у владельцев машин они уже есть. Лишним такой подарок не будет, поскольку набожные армяне обязательно найдут ему достойное применение.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Табак и кофе

Курят армяне повсеместно, а кофе употребляют в неограниченном количестве. Тем не менее можно привезти с собой в качестве подарка зерна белого кофе или кубинские сигары в комплекте с портсигаром и зажигалкой. Поскольку кофе и табачные изделия у армян дольно распространены, они редко покупают себе что-то дорогое именное. Хороший кофейный сервис встретишь далеко не в каждой квартире. Такие подарки будут использоваться ежедневно.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Парфюмерия

Сложно подсчитать, сколько литров парфюмерной продукции среднестатистический армянин использует в год. Духи и одеколоны очень популярны в стране, где практически вся подобная продукция импортная. Армяне с радостью принимают в дар духи, причем предпочитает те, которые послаще. Армяне уверены, что запахи - отличный источник положительных эмоций.