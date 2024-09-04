Кем работают армяне? Какие самые уважаемые профессии в Армении?

В Армении не всякая профессия одинаково уважаема и востребована. Расскажем о наиболее почитаемых специальностях в Армении, которые пользуются высоким спросом на рынке труда.

Почему армяне уважают врачей?

Врач - одна из немногих профессий, которая осталась почитаемой в Армении со времени распада СССР. Если в семье был хотя бы один терапевт, педиатр, дантист или пластический хирург, то обязательно найдется потомок, который попытается пойти по его стопам. В стране, где часто пренебрегают безопасностью, много курят, эмоционально реагируют на мировые события и совсем не следят за калориями, врачам иногда удается повлиять на привычный образ жизни пациентов.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Врачебная этика в Армении не ограничивается консультациями в приемные дни и часы. Сотрудники медучреждений могут оказывать помощь соседям, знакомым и близким во внерабочее время. В армянском культурном пространстве профессия врача идеализирована, поскольку иногда медики остаются последней надеждой. Кроме того, выбор профессии врача может благоприятно повлиять на личную жизнь, поскольку армяне всегда обращают внимание на то, где и кем работают их будущие супруги.

Почему армяне уважают строителей?

Строитель в Армении крайне востребованная профессия. Поскольку многие квалифицированные кадры покинули страну, в период суверенитета Армения утратила черты национального архитектурного стиля, заменив его неприметными безликими формами. Сейчас в сфере строительства работают мигранты, преимущественно из Индии.

Чтобы основать строительную компанию в Армении необходимо прибыть в страну со своим коллективом, так как найти необходимые кадры на месте будет очень сложно. Дефицит строительных материалов также усложняет работу.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Поэтому строители в Армении крайне востребованы, их контакты передаются из рук в руки.

Дефицит строителей демонстрирует бесконечный самострой, который охватывает все без исключения населенные пункты Армении.

Почему армяне уважают ремесленников?

Ремесленников в Армении называют варпет (мастер). Как правило, это взрослые люди, с богатым опытом в обработке цветных и драгоценных металлов, изделий из кожи, керамики и камня. Поскольку в Армении обожают золотые и серебряные украшения, особой популярностью пользуются ювелиры. Также востребованы мастера по изготовлению духовых музыкальных инструментов, камнетесы и гончары.

Любовь армян к эксклюзивным подаркам и атрибутам повседневности делает профессию ремесленника привлекательной, но чрезвычайно кропотливой и требующей долго обучения.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Выбор ремесла чаще всего определяется семейными традициями и уважением в обществе. Здесь вопросы финансового обогащения вторичны, так как большинство армян, становясь ремесленниками, руководствуется стремлением сохранить уникальные знания, которые передаются из поколения в поколение.

Почему армяне уважают музыкантов?

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Редкое армянское торжество обходится без музыкального сопровождения. Актеров, режиссеров, комиков и прочих работников индустрии развлечений в современной Армении не жалуют. Однако музыканты, особенно мастера игры на дудуке, вызывают уважение среди армян, поскольку создают атмосферу праздника или уютного вечера. Кроме того, музыкальная деятельность в Армении весьма прибыльная, поскольку армяне предпочитают именно живую музыку, редко прибегая к услугам диджеев.