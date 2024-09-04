Вестник Кавказа

Кем работают армяне? Какие самые уважаемые профессии в Армении?

Мамикон Бабаян
Кем работают армяне? Какие самые уважаемые профессии в Армении?
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Армении не всякая профессия одинаково уважаема и востребована. Расскажем о наиболее почитаемых специальностях в Армении, которые пользуются высоким спросом на рынке труда.

Почему армяне уважают врачей?

Врач - одна из немногих профессий, которая осталась почитаемой в Армении со времени распада СССР. Если в семье был хотя бы один терапевт, педиатр, дантист или пластический хирург, то обязательно найдется потомок, который попытается пойти по его стопам. В стране, где часто пренебрегают безопасностью, много курят, эмоционально реагируют на мировые события и совсем не следят за калориями, врачам иногда удается повлиять на привычный образ жизни пациентов.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Врачебная этика в Армении не ограничивается консультациями в приемные дни и часы. Сотрудники медучреждений могут оказывать помощь соседям, знакомым и близким во внерабочее время. В армянском культурном пространстве профессия врача идеализирована, поскольку иногда медики остаются последней надеждой. Кроме того, выбор профессии врача может благоприятно повлиять на личную жизнь, поскольку армяне всегда обращают внимание на то, где и кем работают их будущие супруги.

Почему армяне уважают строителей?

Строитель в Армении крайне востребованная профессия. Поскольку многие квалифицированные кадры покинули страну, в период суверенитета Армения утратила черты национального архитектурного стиля, заменив его неприметными безликими формами. Сейчас в сфере строительства работают мигранты, преимущественно из Индии.

Чтобы основать строительную компанию в Армении необходимо прибыть в страну со своим коллективом, так как найти необходимые кадры на месте будет очень сложно. Дефицит строительных материалов также усложняет работу.

Строительство в Физули
© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Поэтому строители в Армении крайне востребованы, их контакты передаются из рук в руки.

Дефицит строителей демонстрирует бесконечный самострой, который охватывает все без исключения населенные пункты Армении.

Почему армяне уважают ремесленников?

Ремесленников в Армении называют варпет (мастер). Как правило, это взрослые люди, с богатым опытом в обработке цветных и драгоценных металлов, изделий из кожи, керамики и камня. Поскольку в Армении обожают золотые и серебряные украшения, особой популярностью пользуются ювелиры. Также востребованы мастера по изготовлению духовых музыкальных инструментов, камнетесы и гончары.

Любовь армян к эксклюзивным подаркам и атрибутам повседневности делает профессию ремесленника привлекательной, но чрезвычайно кропотливой и требующей долго обучения.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Выбор ремесла чаще всего определяется семейными традициями и уважением в обществе. Здесь вопросы финансового обогащения вторичны, так как большинство армян, становясь ремесленниками, руководствуется стремлением сохранить уникальные знания, которые передаются из поколения в поколение.

Почему армяне уважают музыкантов?

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Редкое армянское торжество обходится без музыкального сопровождения. Актеров, режиссеров, комиков и прочих работников индустрии развлечений в современной Армении не жалуют. Однако музыканты, особенно мастера игры на дудуке, вызывают уважение среди армян, поскольку создают атмосферу праздника или уютного вечера. Кроме того, музыкальная деятельность в Армении весьма прибыльная, поскольку армяне предпочитают именно живую музыку, редко прибегая к услугам диджеев.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
520 просмотров

Видео

Все видео


реклама




ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Бакинские истории. Вероника Дударова

Бакинские истории. Вероника Дударова

В Москве отметили День национальной музыки Азербайджана

В Москве отметили День национальной музыки Азербайджана

День национальной музыки Азербайджана отметили в Москве

День национальной музыки Азербайджана отметили в Москве

&quot;Соловей из Шуши&quot;: как Бюльбюль создавал азербайджанскую вокальную школу

"Соловей из Шуши": как Бюльбюль создавал азербайджанскую вокальную школу

День национальной музыки Азербайджана: кого вспоминают 18 сентября?

День национальной музыки Азербайджана: кого вспоминают 18 сентября?

Чеченский ансамбль «Нохчо» выступит в Москве

Чеченский ансамбль «Нохчо» выступит в Москве

Динара Алиева: о Большом театре, международных гастролях и зрительских симпатиях

Динара Алиева: о Большом театре, международных гастролях и зрительских симпатиях

Шовкет Мамедова: путь первой азербайджанской оперной певицы

Шовкет Мамедова: путь первой азербайджанской оперной певицы

Михаил Брызгалов: о Музее музыки, самых ценных экспонатах и современных технологиях

Михаил Брызгалов: о Музее музыки, самых ценных экспонатах и современных технологиях

Вахтанг Чабукиани — &quot;горный орел&quot;, создавший грузинский балет

Вахтанг Чабукиани — "горный орел", создавший грузинский балет

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы