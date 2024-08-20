На ком женятся армяне?

Армянские родители всегда рекомендуют сыновьям жениться на армянках, поскольку те, мол, воспитаны в лучших традициях. Расскажем о качествах, которыми, по мнению армян, должна обладать жена.

Почему армяне предпочитают скромных женщин?

В патриархальной Армении принято считать, что мужчина выбирает себе жену но не всегда емц отведена первостепенная роль в семье Выбор мужчины означает ответственность и внимательность, поскольку он должен разглядеть в женщине лучшие качества. Считается, что женщина никогда не должна перечислять свои достоинства и недостатки, говорить о слабых и сильных сторонах своего характера. Скромность не подразумевает аскетичного образа жизни. Женская скромность по-армянски это умение держать себя в руках в любой ситуации и не терять самообладания, чтобы не осрамить семью.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Почему армяне предпочитают решительных женщин?

Патриархальный формат армянского общества обязывает мужчину нести ответственность за семью. На бытовом уровне ему приходиться принимать решения по самым разным вопросам, следя за благосостоянием. Решительность армянских женщин проявляется в готовности брать на себя часть этой ответственности, несмотря на то, что мужчинам в Армении присуща бравада и постоянное стремление подчеркивать статус главы семьи. Аргументированная женская настойчивость поощряется мужьями, так как служит интересам семьи. Даже самые консервативные армяне признают, что существует множество вопросов, в которых жены разбираются лучше: начиная от обустройства домашнего уюта и заканчивая формированием семейного бюджета.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Почему армяне предпочитают заботливых женщин?

В заботе матери о новорожденным видят воплощение женственности. Детей в Армении называют самым дорогим богатством и лицом семьи. Поэтому они всегда должны быть сыты и ухожены. Воспитание подрастающего поколения в Армении во многом ложится на плечи женщин. Уже к 10-12 годам девочки и мальчики считаются взрослыми. К этому времени они должны уметь выполнять все обязанности по хозяйству. Учитывая важность женского присутствия в период взросления детей, армянские мужья с пониманием относятся к тому, что в это промежуток времени они будут получать меньше внимания со стороны своих жен.

Почему армянская жена должны уважать родителей мужа?

Жена ни при каких обстоятельствах не должна ругаться с родителями мужа, поскольку их мнение крайне важно для него. Армяне должны исполнять волю родителей, даже если она противоречит их собственным желаниям. Уважение со стороны невестки - признак ее хорошего воспитания.