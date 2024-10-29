Ушел из жизни генконсул России в Гюмри

Посольство России в Армении подтвердило смерть генерального консула страны в Гюмри. Дипломату было 63 года.

В пятницу, 8 ноября, на 64-м году жизни скончался генеральный консул России в армянском городе Гюмри. Об этом сказано в сообщении, распространенном посольством РФ в Армении.

"С прискорбием сообщаем, что 8 ноября ушел из жизни генеральный консул России в Гюмри Руслан Кандауров"

– диппредставительство

Причина смерти дипломата на данный момент не сообщается.

Напомним, Кандауров стал генкоснулом в Гюмри в декабре 2020 года. Ранее работал на различных должностях в центральном аппарате МИД РФ и за границей. В течение шести лет был советником российского посольства в Израиле.