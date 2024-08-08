США вплотную занялись Арменией, пытаясь максимально ускорить процесс по ее переориентации на прозападный путь развития – для этого ни планируют формировать в стране антироссийские настроения и руководить работой ее правительства.

Госдеп США ведет активную работу по окончательной переориентации Армении на прозападный формат развития, настойчиво толкая страну к национальному "самоубийству", сообщает пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России.

"Пресс-бюро СВР РФ сообщает, что в Госдепартаменте США заметно ускорили работу над комплексом мер по стимулированию активности прозападных структур гражданского общества в Армении. В Вашингтоне считают важным усилить "направляющее воздействие" на армянскую политэлиту с целью побудить Ереван, невзирая на неизбежные трудности, ускорить процесс окончательной переориентации на прозападный формат развития"

- СВР России

Методы используются старые – "вашингтонские ястребы" уже опробовали их в Украине и Молдавии, для чего этим займутся организации, напрямую связанные с Госдепартаментом США: они расширят программы подготовки для сотрудников ключевых государственных органов Армении и обеспечат активное участие в процессе иностранных советников, они и будут "направлять" работу армянского правительства в интересах Запада.

Главная цель Вашингтона – формирование в Армении антироссийских настроений, дискредитация перспектив сотрудничества Еревана с Россией, ЕАЭС и ОДКБ, а также вбросы о "притеснениях" граждан Армении, работающих в России, для чего планируется проведение долгосрочной информационно-пропагандистской кампании. При этом Армения должна отказаться от своих традиций, национальных ценностей и стабильных торгово-экономических отношений с соседями и партнерами из ЕАЭС в пользу интеграции в так называемое "цивилизованное сообщество", добавили в СВР.