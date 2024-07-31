МИД: США пытаются разорвать отношения России и Армении

В Москве заявили, что заявления США о желании Армении отвернутся от России голословны. Там обвинили Вашингтон во вмешательстве во внутренние дела других стран.

Пресс-секретарь российского МИД Мария Захарова прокомментировала заявление помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймса О'Брайена о том, что Штаты пытаются создать условия для разрыва между Москвой и Ереваном.

Она обвинила Запад во вмешательстве во внутренние дела других стран. Захарова заявила, что США стремятся на Южном Кавказе подчинить себе систему госуправления, контролировать ресурсную базу, использовать транзитный потенциал.

Дипломат назвала высказывания помощника американского госсекретаря о желании Еревана отвернуться от Москвы голословными. Она добавила, что это пример присущего американцам геополитического инжиниринга.

Захарова сообщила, что Вашингтон желают сфабриковать в глазах мирового сообщества нужную для Штатов "реальность", которая не имеет ничего общего с происходящим на самом деле.

Представитель МИД РФ напомнила об отношениях народов России и Армении, формировавшихся веками. Она добавила, что связи Москвы и Еревана выдержат все испытания на прочность.