США похвалили Армению за "разрыв с Россией"

США не устают упражняться в попытках "оторвать" Армению от России, находя для этого множество поводов – за "смелые шаги" в этом нелегком деле премьера Пашиняна даже похвалил помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии О'Брайен.

Как заявил сегодня, выступая в сенатском комитете по иностранным делам, помощник госсекретаря по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен, премьер-министр Армении Никол Пашинян делает "храбрые шаги", которые заключаются в "разрыве с Россией", и это нельзя не приветствовать.

У США большие планы и на Армению, и на Азербайджан – в ближайшей перспективе они планируют подмять под себя Срединный коридор, озвучивая это как создание "нового сухопутного маршрута из стран Центральной Азии на мировые рынки через территории Армении и Азербайджана в обход России и Китая", отметил О'Брайен.

"Страны Центральной Азии невероятно богаты, и сейчас их единственные варианты выхода на мировые рынки, по сути, лежат через Россию или Китай. Если мы сможем открыть маршрут, который будет пролегать через Армению или Азербайджан, то они получат доступ к мировым рынкам и гораздо меньше будут зависеть от России и Китая"

- Джеймс О'Брайен

Планы США по экспансии в Армению – уже давно не секрет, тем более, что их в Ереване их всячески приветствуют: об этом говорит и последний визит в Нью-Йорк на Политический форум по устойчивому развитию ООН главы армянской дипломатии Арарата Мирзояна, где тот зачитал доклад о приверженности Армении достижению целей по устойчивому развитию, усилению демократии, защите прав человека и предоставления перспектив молодежи, чем подтверди дальнейшее участие Армении в повестке форума до 2030 года.

Это и приглашение на работу в Минобороны Армении представителя американских вооруженных сил, что было подано как "углубление сотрудничества в оборонно-гражданской сфере и в области безопасности между Соединенными Штатами и Арменией" и начало нового стратегического этапа в двусторонних отношениях Вашингтона и Еревана.

Политика США на Южном Кавказе

Главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" рассказал об актуальном подходе Вашингтона к Еревану как проводнику антироссийской политики на Южном Кавказе.

"Администрация Джозефа Байдена заинтересована в том, чтобы обострить и дестабилизировать ситуацию в Закавказье, вплоть до использования военного фактора. Это часть стратегии поджога проблемных точек по периметру РФ. Именно такую задачу перед собой ставит современный Вашингтон. При этом важно подчеркнуть, что далекоидущей стратегии по региону у США просто нет, они работают лишь над осложнением жизни России там, где это удается делать. В Армении американские власти пока что находят полное понимание своих устремлений", - прежде всего сказал он.

"Что дальше? Вполне возможно, что Армения поставит вопрос об эвакуации российской военной базы из Гюмри. Могут быть и другие задания из Вашингтона, направленные на то, чтобы не просто оттащить Армению подальше от России и приблизить ее к Западу, а именно использовать ее в качестве активной карты противодействия. Ее заставят заниматься провокационными делами в отношении пророссийских сил либо даже части российского населения, которое находится на армянской территории сейчас. По существу, США хотели бы превратить Армению в еще одну горячую точку, какой сейчас является ситуация на Ближнем Востоке", - обратил внимание Владимир Васильев.

"Можно считать, что на сегодняшний день геополитические игры подходят к концу – но не в смысле сворачивания внешнеполитической активности США, а в смысле выхода игр на практические результаты. Американским властям требуется все, что они наработали, активизировать. В случае Армении для этого нужны сравнительно небольшие объемы американской помощи, учитывая ее экономическую слабость – хватит нескольких десятков, может быть, сотен миллионов долларов. Эти средства Вашингтон безусловно найдет", - выразил уверенность американист.

"Мы видим, что деструктивная политика США активизируется во всех чувствительных для России регионах, даже на российской территории – в пример стоит привести недавние террористические акты в Дагестане. Все это – сигналы, что у Вашингтона есть планы распространить нестабильность с российских союзников на саму Россию. На мой взгляд, просматривается совершенно четкий американский замысел перекинуть если не прямо, то косвенно на российские регионы те элементы напряженности, которые сегодня наблюдаются в отношениях Армении и России", - заключил Владимир Васильев.