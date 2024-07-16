США полны решимости поддерживать мирный процесс между Ереваном и Баку

В Госдепе прокомментировали продвижение Армении и Азербайджана к мирному соглашению. Представитель американского ведомства заверил, что Вашингтон продолжает работу над его достижением.

Соединенные Штаты не прекращают оказывать содействие при продвижении Азербайджана и Армении к мирному договору, заявил представитель Госдепа Мэтью Миллер.

"Азербайджан и Армения продолжают добиваться значительного прогресса на пути к заключению мирного соглашения"

– дипломат

Он заверил, что американские власти по-прежнему готовы оказывать поддержку мирному процессу.

Миллер пояснил, что теперь наступило время для мира. Поэтому США Вашингтон продолжает вести работу над достижением армяно-азербайджанского мирного соглашения.

Напомним, что ранее помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев заявил: Баку и Ереван могут согласовать принципы мирного соглашения до ноября, то есть до саммита COP29, который пройдет в Баку и куда официально приглашена армянская сторона (письмо уже направлено в МИД РА). Однако, подчеркнул дипломат, это станет возможным только если Армения откажется от территориальных претензий, которые прописаны в ее Конституции. Кроме того, Ереван вместе с Баку должен попросить ОБСЕ о ликвидации Минской группы.

Как заявил на II Глобальном медиафоруме в Шуше президент Азербайджана Ильхам Алиев, на данный момент согласовано уже 80-90% текста мирного договора. Однако в целом, по его словам, Баку сейчас настроен немного менее оптимистично, чем раньше, из-за отказа армянского премьера Никола Пашиняна от встречи в Великобритании.