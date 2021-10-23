Вестник Кавказа

Садулаев вырвал путевку в финал чемпионата мира на последней секунде

Садулаев вырвал путевку в финал чемпионата мира на последней секунде
© Фото: пресс-служба Федерации спортивной борьбы РФ
Абдулрашид Садулаев вышел в финал чемпионата мира по вольной борьбе. В полуфинале он одолел представителя Ирана. В решающей схватке он встретится с Мирианом Майсурадзе.

Борец-вольник, двукратный олимпийский чемпион Абдулрашид Садулаев пробился в финал мирового первенства по вольной борьбе в неолимпийских весовых категориях.

В полуфинальной схватке "Русский танк" одолел иранского спортсмена Камрана Гасемпура со счетом 5:3. Примечательно, что Садулаев добыл победу за 0,3 секунды до конца поединка.

Отмечается, что за золотую медаль чемпионата мира в весе до 92 кг Абдулрашиду предстоит выяснить отношения с грузинским борцом Мирианом Майсурадзе.

Стоит добавить, что в квалификации дагестанец разгромил золотого призера Олимпиады в Токио американца Дэвида Тейлора со счетом 7:0.

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