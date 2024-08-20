Вестник Кавказа

Борцы-классики из Азербайджана стали чемпионами мира

Борцы-классики из Азербайджана стали чемпионами мира
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
На чемпионате мира по греко-римской борьбе два азербайджанских борца завоевали золотые медали. Альдениз Азизли выиграл у иранца, а Нихат Мамедли у казахстанского борца.

В Тиране завершается мировое первенство среди борцов классического стиля. Участие в нем принимают борцы из Азербайджана.

Стоит отметить, что спортсмены выступают в четырех весовых категориях, которые не являются олимпийскими.

Золотые медали в копилку азербайджанской команде принесли два борца Эльдениз Азизли и Нихат Мамедли.

Азизли встретился в финале с иранцем Поя Марза и одолел его по качеству очков – 1:1. Для него эта награда стала четвертой в карьере.

Что касается Мамедли, то он сломил сопротивление представителя Казахстана Ержета Жарликассина со счетом 6:1.

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