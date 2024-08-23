Память дагестанского борца увековечили в Омске

В Омске установили бюст борца Владимира Юмина. На Аллее чемпионов также установили памятники Александру Карелину и Михаилу Мамиашвили.

В Омске установили бюст олимпийского чемпиона по вольной борьбе Владимира Юмина. Церемония открытия состоялась на местной Аллее чемпионов, пишет РИА Дагестан.

Изначально на ней были установлены 22 бюста, к ним добавились еще шесть. Помимо бюста Юмина, там будут стоять памятники Александру Карелину и Михаилу Мамиашвили.

Стоит добавить, что Юмин родился в 1951 году в Омске, но в подростковом возрасте оказался в Дагестане, где и прожил всю оставшуюся жизнь. Он умер в 2016 году.