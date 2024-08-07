Азербайджанские вольницы показали лучший результат на ЧМ по борьбе в истории

Представительницы сборной Азербайджана по борьбе показали прекрасные результаты на мировом первенстве среди молодежи до 17 лет. Турнир проходит в столице Иордании Аммане.
В состязаниях участвовали шесть спортсменок из Азербайджана. Половина из них завоевали награды.
Так, выступающая в весовой категории 40 кг Назрин Ахмедли в полуфинале уступила представительнице Украины Камиле Кучме. А в схватке за бронзу азербайджанская спортсменка взяла верх над вольницей из Венгрии Вивьен Шентпалой.
Далее, Гюнай Гурбанова (категория 61 кг) не смогла выйти в финал, проиграв приехавшей из Японии Саэ Ногути. В бою за третье место Гурбанова взяла верх над Раджнитой Раджнитой (Индия).
Наконец, Захра Каримзаде (69 кг) проиграла украинской спортсменке Александре Рыбак в одной восьмой финала. Однако затем она выиграла в утешительном матче. В схватке за бронзовую медаль Каримзаде оказалась сильнее турчанки Илайды Джин.
В итоге в женской борьбе на этом мировом первенстве азербайджанская сборная завоевала три бронзы. Такое количество наград стало лучшим результатом за последние девять лет. В общем зачете спортсменки стали шестыми. При этом они набрали 55 очков – это рекорд для азербайджанской сборной в истории чемпионатов мира до 17 лет.