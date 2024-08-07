Азербайджанские вольницы показали лучший результат на ЧМ по борьбе в истории

Спортсменки из Азербайджана, выступающие в борьбе, добились рекордного результата по количеству очков на чемпионате мира до 17 лет. Вольницы завоевали три медали.

Представительницы сборной Азербайджана по борьбе показали прекрасные результаты на мировом первенстве среди молодежи до 17 лет. Турнир проходит в столице Иордании Аммане.

В состязаниях участвовали шесть спортсменок из Азербайджана. Половина из них завоевали награды.

Так, выступающая в весовой категории 40 кг Назрин Ахмедли в полуфинале уступила представительнице Украины Камиле Кучме. А в схватке за бронзу азербайджанская спортсменка взяла верх над вольницей из Венгрии Вивьен Шентпалой.

Далее, Гюнай Гурбанова (категория 61 кг) не смогла выйти в финал, проиграв приехавшей из Японии Саэ Ногути. В бою за третье место Гурбанова взяла верх над Раджнитой Раджнитой (Индия).

Наконец, Захра Каримзаде (69 кг) проиграла украинской спортсменке Александре Рыбак в одной восьмой финала. Однако затем она выиграла в утешительном матче. В схватке за бронзовую медаль Каримзаде оказалась сильнее турчанки Илайды Джин.

В итоге в женской борьбе на этом мировом первенстве азербайджанская сборная завоевала три бронзы. Такое количество наград стало лучшим результатом за последние девять лет. В общем зачете спортсменки стали шестыми. При этом они набрали 55 очков – это рекорд для азербайджанской сборной в истории чемпионатов мира до 17 лет.