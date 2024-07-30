Лидер сборной Азербайджана по борьбе завершила карьеру 

Мария Стадник выступала за Азербайджан на протяжении более 15 лет. За это время она завоевала два десятка медалей.

Член женской сборной Азербайджана по вольной борьбе Мария Стадник объявила на своих страницах в соцсетях о завершении спортивной карьеры.

"Моя спортивная история уже написана, 4 олимпийские медали. Человек планирует, но Всевышний всегда знает, что лучше для нас"

– Мария Стадник



Она подчеркнула, что в течение 17 лет с гордостью представляла Азербайджан. Спортсменка добавила, что благодарна всем, кто поддерживал ее на этом пути и был рядом, но теперь настало время для другой истории.

Справка

Накануне 36-летняя Стадник завершила свое выступление на парижской Олимпиаде, уступив в четвертьфинальной схватке в категории до 50 кг представительнице Монголии Долгоржавин Отгонжаргал.

За свою карьеру она завоевала четыре олимпийские медали (два серебра и две бронзы). Двукратная чемпионка мира и десятикратная чемпионка Европы. Обладательница двух золотых медалей Евроигр и двух золотых медалей Исламиады.