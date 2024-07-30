Лидер сборной Азербайджана по борьбе завершила карьеру 

Член женской сборной Азербайджана по вольной борьбе Мария Стадник объявила на своих страницах в соцсетях о завершении спортивной карьеры.
"Моя спортивная история уже написана, 4 олимпийские медали. Человек планирует, но Всевышний всегда знает, что лучше для нас"
– Мария Стадник
Она подчеркнула, что в течение 17 лет с гордостью представляла Азербайджан. Спортсменка добавила, что благодарна всем, кто поддерживал ее на этом пути и был рядом, но теперь настало время для другой истории.
Справка
Накануне 36-летняя Стадник завершила свое выступление на парижской Олимпиаде, уступив в четвертьфинальной схватке в категории до 50 кг представительнице Монголии Долгоржавин Отгонжаргал.
За свою карьеру она завоевала четыре олимпийские медали (два серебра и две бронзы). Двукратная чемпионка мира и десятикратная чемпионка Европы. Обладательница двух золотых медалей Евроигр и двух золотых медалей Исламиады.