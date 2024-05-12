Вестник Кавказа

Непогода закрыла костанайские дороги

Снегопад
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Снег, метель и резкое похолодание заставило дорожные службы Казахстана частично закрыть три дороги республиканского значения в Костанайской области страны, в том числе и трассу, ведущую в Екатеринбург.

Три дороги закрыли в Костанайской области для всех видов транспорта, сообщает национальный оператор автодорог "КазАвтоЖол".

"В связи с ухудшением погодных условий в Костанайской области на участках автодорог республиканского значения введено ограничение движения для всех видов автотранспорта"

- КазАвтоЖол

Более чем на 200 км закрыта дорога Костанай – Аулиеколь – Сурган, движение на ней запрещено на 8-216 км, от города Тобыла до поселка Октябрьское, передает Sputnik Казахстан.

Также закрыты два участка трассы Екатеринбург – Алматы: на 463-539 км от Костаная до поселка Федоровка и на 589-683 км от села Щербакова до поселка Сарыколь.

Об осторожности на дорогах казахстанских водителей помимо дорожников предупредили и полицейские.

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