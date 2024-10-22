Вестник Кавказа

Россиянка скончалась в отеле в Турции

Скорая помощь
© Фото: Анастасия Тесемникова/ “Вестник Кавказа“
Российская туристка умерла в отеле в Алании. Ее тело было обнаружено на полу комнаты. Следователи начали расследование в связи со случившемся.

Российская отдыхающая умерла в одном из отелей в турецкой Алании, ее тело на полу ее номера обнаружили работники заведения.

Как передает местный новостной портал Gerçek Alanya, врачи, которые прибыли в гостиницу по вызову, установили смерть 49-летней россиянки.

Отмечается, что судмедэкспертиза начала расследование в связи со случившемся, поскольку считает смерть российской туристки подозрительной.

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