Редкие растения будут культивировать в Сочи

Субтропический научный центр Российской академии наук создает в Сочи центр сохранения редких и исчезающих растений, в котором будут выращивать редкие виды, которые находятся на грани вымирания.

В скором времени в курортном Сочи на базе Субтропического научного центра РАН заработает малое инновационное предприятие "Центр сохранения и воспроизводства редких и исчезающих видов растений", сообщили в центре.

Ученые намерены не только сохранять, но и выращивать качественный посадочный материал с улучшенными характеристиками - более интенсивным ростом, быстрой адаптацией к южному микроклимату и большей продуктивностью, передает портал Юга.ру.

Причина такого решения - острый дефицит редких и охраняемых краснокнижных видов тропических растений, среди которых - ветреница нежная, цикламен косский, подснежник Воронова, кандык кавказский и другие, находящиеся на грани полного исчезновения.

Проблема нарастает и из-за крупных проектов, которые реализуются в регионе – это строительство скоростной трассы "Джубга-Сочи", а также горнолыжных курортов "Лаго-Наки" и "Долина Васта, отметили в центре.