Вестник Кавказа

Россия поставила в Узбекистан свыше 5 млрд кубометров газа

Россия поставила в Узбекистан свыше 5 млрд кубометров газа
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Россия и Узбекистан продолжают сотрудничество в энергетической сфере. В МИД России озвучили объемы российского газа, который получила центральноазиатская республика.

Общие объемы газа, который Россия поставила Узбекистану за год, составили 5 млрд кубометров, поведала представитель МИД РФ Мария Захарова.

Российские топливно-энергетические компании также осваивают месторождения углеводородов на территории Узбекистан. Страны планируют развивать сотрудничество в этой сфере. 

"Все вопросы решаются конструктивно, тема энергетики включается в повестку дня переговоров как на высшем и высоком уровне, так и в межведомственном формате, на экспертном уровне"

– Мария Захарова 

Отметим, что поставки газа в Узбекистан транзитом через Казахстан стартовали осенью 2023 года. Экспорт российских углеводородов производятся в рамках соглашения между  "Газпромом" и UzGasTrade.

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