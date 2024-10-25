Россия поставила в Узбекистан свыше 5 млрд кубометров газа

Россия и Узбекистан продолжают сотрудничество в энергетической сфере. В МИД России озвучили объемы российского газа, который получила центральноазиатская республика.
Общие объемы газа, который Россия поставила Узбекистану за год, составили 5 млрд кубометров, поведала представитель МИД РФ Мария Захарова.
Российские топливно-энергетические компании также осваивают месторождения углеводородов на территории Узбекистан. Страны планируют развивать сотрудничество в этой сфере.
"Все вопросы решаются конструктивно, тема энергетики включается в повестку дня переговоров как на высшем и высоком уровне, так и в межведомственном формате, на экспертном уровне"
– Мария Захарова
Отметим, что поставки газа в Узбекистан транзитом через Казахстан стартовали осенью 2023 года. Экспорт российских углеводородов производятся в рамках соглашения между "Газпромом" и UzGasTrade.