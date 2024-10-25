Вестник Кавказа

Будущие выборы должны быть открыты для независимых кандидатов – ЕС о выборах в Узбекистане

Будущие выборы должны быть открыты для независимых кандидатов – ЕС о выборах в Узбекистане
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В Европейском союзе изучили результаты прошедших в Узбекистане парламентских выборов. В организации заявили, что электоральный процесс в Узбекистане пока далек от демократических стандартов.

В Европейском союзе заявили, что парламентские выборы в Узбекистане проходили в условиях ограничений реальной политической конкуренции. 

"Только партии, официально одобренные правительством, могли выдвигать своих кандидатов, что привело к отсутствию оппозиционных партий в конкурсе" 

– заявление Европейского союза 

Несмотря на критические замечания, в ЕС оценили и позитивные стороны состоявшегося народного волеизъявления. Там отметили, что выборы состоялись в условиях хорошей организации, были созданы условия для людей с ограниченными возможностями. 

В целом, в ЕС отметили, что электоральный процесс в Узбекистане находится на стадии развития, необходима дальнейшая работа для повышения конкурентности выборов. 

"Будущие парламентские выборы должны быть открыты для независимых кандидатов" 

 

– Европейский союз

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
1140 просмотров

Видео

Все видео


реклама




ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Питание коров и кур в Узбекистане обогатят карельским шунгитом

Питание коров и кур в Узбекистане обогатят карельским шунгитом

Парламент Азербайджана одобрил Договор о союзнических отношениях с Узбекистаном

Парламент Азербайджана одобрил Договор о союзнических отношениях с Узбекистаном

Получить КЭП для Госуслуг с 1 ноября можно будет в четырех странах

Получить КЭП для Госуслуг с 1 ноября можно будет в четырех странах

Россельхознадзор уничтожил 1,3 тонны томатов из Узбекистана

Россельхознадзор уничтожил 1,3 тонны томатов из Узбекистана

Ильхам Алиев поздравил президента Узбекистана с успешными выборами

Ильхам Алиев поздравил президента Узбекистана с успешными выборами

Выборы в Узбекистане: в парламент прошли все пять партий, большинство – у УзЛиДеП

Выборы в Узбекистане: в парламент прошли все пять партий, большинство – у УзЛиДеП

Узбекистан стал на 17% интереснее иностранцам

Узбекистан стал на 17% интереснее иностранцам

Узбекистан выбрал парламент вслед за Грузией

Узбекистан выбрал парламент вслед за Грузией

Высокая явка обеспечила выборы в Узбекистане

Высокая явка обеспечила выборы в Узбекистане

Узбекистан выбирает новый парламент

Узбекистан выбирает новый парламент

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы