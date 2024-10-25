Будущие выборы должны быть открыты для независимых кандидатов – ЕС о выборах в Узбекистане

В Европейском союзе изучили результаты прошедших в Узбекистане парламентских выборов. В организации заявили, что электоральный процесс в Узбекистане пока далек от демократических стандартов.

В Европейском союзе заявили, что парламентские выборы в Узбекистане проходили в условиях ограничений реальной политической конкуренции.

"Только партии, официально одобренные правительством, могли выдвигать своих кандидатов, что привело к отсутствию оппозиционных партий в конкурсе"

– заявление Европейского союза

Несмотря на критические замечания, в ЕС оценили и позитивные стороны состоявшегося народного волеизъявления. Там отметили, что выборы состоялись в условиях хорошей организации, были созданы условия для людей с ограниченными возможностями.

В целом, в ЕС отметили, что электоральный процесс в Узбекистане находится на стадии развития, необходима дальнейшая работа для повышения конкурентности выборов.

"Будущие парламентские выборы должны быть открыты для независимых кандидатов"

– Европейский союз