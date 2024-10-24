Вестник Кавказа

Питание коров и кур в Узбекистане обогатят карельским шунгитом

Питание коров и кур в Узбекистане обогатят карельским шунгитом
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Шунгит из Карелии начнут поставлять в Узбекистан. Применять минерал планируется в качестве добавки в корма сельскохозяйственных животных.

Карельский шунгит будет применяться в сельском хозяйстве в Узбекистане. Глава Минэкономразвития Карелии Олег Ермолаев рассказал, что в Узбекистан будут направлены пробные партии уникального минерала шунгита.

"Надвоицкий завод "ТДМ" заключил соглашение о поставке пробных партий для предприятий сельского хозяйства. У карельского завода есть свои научные разработки. Одно из направлений - использование шунгита в качестве добавки в корма для сельскохозяйственных животных"

– министр

Шунгит противостоит развитию грибков и других патогенов, адсорбируют пестициды и тяжелые металлы. Эффективность была установлена в ходе испытаний на с/х предприятиях России и Беларуси.

"ТДМ" в Карелии изготавливает кормовые добавки для птицеводства, свиноводства, а также для крупного рогатого скота, передает ТАСС.

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