Министры ЕС глубоко обеспокоены выборами в Грузии

Парламентские выборы в Грузии прокомментировали в совместном заявлении министры ЕС. Они выразили глубокую озабоченность в связи с сообщениями о нарушениях и призвал оппозицию и правительство к мирным действиям.

Глава министерств по делам Европы стран ЕС распространили совместное заявление, в котором заявили, что ЕС обеспокоен ситуацией с выборами в Грузии. Подписи под документом поставили представители 13 стран мира.

В заявлении говорится, что международные наблюдатели заявили о нарушениях, которые, по их данным, были совершены в ходе предвыборной кампании и в сам день голосования 26 октября.

"Мы осуждаем все нарушения международных норм, касающихся свободных и справедливых выборов"

– министры

Главы ведомств заявили, что испытывают такую же обеспокоенность. Дипломаты потребовали беспристрастной проверки сообщений и устранения нарушений.

Кроме того, дипломаты обратили внимание, что политическое противостояние в Грузии, как акции оппозиции, так и ответ властей, должны быть мирными.

"Нарушения честности выборов несовместимы со стандартами, которые ожидаются от кандидата в члены Европейского союза"

– заявление

Соответственно, указали они, если Грузия хочет идти по пути евроинтеграции, то ей необходимо соблюдать принцип верховенства закона и проводить справедливые выборы.

Помимо этого, министры осудили сегодняшний визит венгерского премьера в Тбилиси, подчеркнув, что Виктор Орбан не имеет полномочий на выступление от лица ЕС.