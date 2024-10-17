США предупредили Грузию о последствиях отказа от евроатлантического пути

Вашингтон призвал Тбилиси вернуться на путь евроатлантической интеграция – в противном случае Грузию могут ждать определенные последствия, рассказал представитель Госдепа Мэтью Миллер.
Так он прокомментировал состоявшиеся в субботу в Грузии выборы в парламент, на которых победила правящая партия "Грузинская мечта".
Дипломат напомнил, что Америка на протяжении всего 2024 года обращалась к Грузии с призывом отказаться от направленных против демократии действий и снова вернуться к евроатлантической интеграции.
"Мы не исключаем дальнейших последствий, если направление грузинского правительства не изменится"
– Миллер
Кроме того, представитель Госдепа добавил, что США считают необходимым расследование сообщений о нарушениях в ходе выборов, к которому призывают также ряд наблюдателей, как внутри Грузии, так и международные.
Напомним, ранее сегодня в Тбилиси прошла акция протеста оппозиции. На ней было озвучено основное требование – проведение новых выборов в парламент. Митинг у здания законодательного органа продолжался около двух часов, после чего организаторы заявили, что он окончен, и большинство протестующих разошлись по домам.