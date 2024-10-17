США предупредили Грузию о последствиях отказа от евроатлантического пути

Американские власти прокомментировали прошедшие только что в Грузии выборы в парламент: в Госдепе предупредили, что Тбилиси будут ждать определенные последствия, если страна не возвратится на евроатлантический путь.

Вашингтон призвал Тбилиси вернуться на путь евроатлантической интеграция – в противном случае Грузию могут ждать определенные последствия, рассказал представитель Госдепа Мэтью Миллер.

Так он прокомментировал состоявшиеся в субботу в Грузии выборы в парламент, на которых победила правящая партия "Грузинская мечта".

Дипломат напомнил, что Америка на протяжении всего 2024 года обращалась к Грузии с призывом отказаться от направленных против демократии действий и снова вернуться к евроатлантической интеграции.

"Мы не исключаем дальнейших последствий, если направление грузинского правительства не изменится"

– Миллер

Кроме того, представитель Госдепа добавил, что США считают необходимым расследование сообщений о нарушениях в ходе выборов, к которому призывают также ряд наблюдателей, как внутри Грузии, так и международные.

Напомним, ранее сегодня в Тбилиси прошла акция протеста оппозиции. На ней было озвучено основное требование – проведение новых выборов в парламент. Митинг у здания законодательного органа продолжался около двух часов, после чего организаторы заявили, что он окончен, и большинство протестующих разошлись по домам.