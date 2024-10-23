Вестник Кавказа

Оппозиция озвучила главное требование к властям Грузии

митинг в Тбилиси
© Фото: Варвара Клименко/ “Вестник Кавказа“
В понедельник вечером в центре Тбилиси проходит митинг против результатов прошедших в минувшие выходные выборов. На нем оппозиция рассказал о своем главном требовании к властям.

В Грузии необходимо провести новые выборы в парламент. Об этом заявил 28 октября один из лидеров партии "Единство – национальное движение".

Выступая на митинге в Тбилиси, Георгий Вашадзе отметил, что это требование оппозиции.

"Наше требование следующее: мы требуем проведения новых парламентских выборов"

– представитель ЕНД

Аналогичное требование озвучили и другие лидеры оппозиции. По их словам, новые выборы должны быть проведены под международным администрированием.

Напомним, выборы в парламент республики прошли позавчера. Победу одержала "Грузинская мечта", набравшая около 54%. Все остальные партии, которые преодолели 5%-ный барьер, необходимый для прохода в парламент, сообщили, что не признают результаты этих выборов.

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