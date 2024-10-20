Вестник Кавказа

Боррель призвал Грузию к диалогу и реформам

Тбилиси
© Фото: Варвара Клименко/ “Вестник Кавказа“
Боррель после оглашения итогов выборов в Грузии призвал руководство страны к инклюзивному диалогу, а также напомнил о том, что ЕС ждет от Грузии реформ.

Сегодня Грузии необходимы диалог и реформы, считает глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

Соответсвующее заявление Борреля было опубликовано после получения результатов выборов в Грузии, на которых победителем стала правящая партия "Грузинская мечта".

"Конструктивный и инклюзивный диалог на всем политическом спектре сейчас имеет первостепенное значение. В соответствии с выводами Европейского совета от 17 октября ЕС призывает Грузию провести демократические, всеобъемлющие и устойчивые реформы в соответствии с основными принципами европейской интеграции"

– Боррель

Также он выступил с призывом расследовать заявления о возможных нарушениях на выборах в стране. Аналогичные призывы прозвучали в Великобритании (МИД страны) и в Госдепе США.

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