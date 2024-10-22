Европа признала легитимность парламентских выборов в Грузии

Грузинское руководство увидело позитив в отчете европейских наблюдателей по парламентским выборам: при всех претензиях они признают легитимность голосования. В связи с этим европейским парламентариям объявлена благодарность за работу на выборах.

Власти Грузии трактуют в свою пользу отчет единой миссии европейских наблюдателей (БДИПЧ ОБСЕ, Парламентская ассамблея ОБСЕ, Парламентская ассамблея Совета Европы, Парламентская ассамблея НАТО и Европарламент) по прошедшим накануне парламентским выборам. Об этом сегодня рассказали председатель правительства Ираклий Кобахидзе и спикер парламента Шалва Папуашвили.

Оба политика подчеркнули, что основной смысл отчета европейских наблюдателей в том, что выборы являются легитимными, несмотря на ряд нарушений на местах. В частности, западные парламентарии констатировали и высокий уровень организации голосования, и большое число партий в бюллетенях, и обилие иностранных наблюдателей на избирательных участках – в то же время отмечая давление как членов УИКов, так и на самих голосующих граждан.

"Мы выслушали пресс-конференцию с участием глав международных наблюдательных миссий, которая делает очевидным, что нет никаких сомнений и вопросительных знаков относительно легитимности выборов. Наоборот, было подчеркнуто, что они были конкурентными и в целом эта оценка отражает ту картину, которая дана"

– Ираклий Кобахидзе

В связи с этим председатель правительства Грузии поблагодарил европейских наблюдателей за работу на выборах.

С ним согласился Шалва Папуашвили: претензии европейских наблюдателей высказаны к частным случаям, а систему организации и проведения выборов они оценили положительно – в том числе предоставление всем партиям право вести агитацию на равных и обеспечение стабильной обстановки в стране во время избирательной кампании.

"Мы видели главное заключение оценки БДИПЧ ОБСЕ, которое касается самих выборов. Исходя из этого, естественно, больше не ставится под вопрос легитимация выборов, что мы видим со стороны некоторых представителей оппозиции"

– Шалва Папуашвили