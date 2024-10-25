Вестник Кавказа

Желание заработать на бирже оставило жителя Ставрополья без 900 тыс рублей

Желание заработать на бирже оставило жителя Ставрополья без 900 тыс рублей
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
На Ставрополье ищут мошенника, разбогатевшего на 900 тыс рублей. Он предложил местному жителю сыграть на бирже, чтобы обогатиться.

В Ставропольском крае мужчина остался без 900 тыс рублей, желая заработать на бирже. Об этом рассказали в региональном управлении МВД.

Местный житель рассказал правоохранителям, что накануне ему поступил звонок с неизвестного номера. В ходе разговора незнакомец представился брокером и предложил увеличить свои сбережения с помощью торгов на бирже.

"Желая получить "легкий" заработок, заявитель перечислил на указанный злоумышленником счет около 900 тыс рублей. Спустя время гражданин осознал, что его обманули, и обратился с заявлением в органы внутренних дел"

– пресс-служба управления

По факту случившегося завели уголовное дело. В настоящее время полиция разыскивает мошенника.

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