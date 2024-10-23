Муж чиновницы не смог подтвердить законность своих денег и лишился их на Ставрополье

На Ставрополье забрали несколько миллионов рублей у мужа чиновницы. Мужчина не смог доказать их законность.

Суд принял решение забрать крупную денежную сумму у мужа чиновницы из Петровского округа. Об этом рассказали в прокуратуре Ставропольского края.

В ведомстве отметили, что мужчина не смог подтвердить, что 4 млн рублей были получены им законно.

"В 2022 году на банковские счета супруга муниципальной служащей администрации Петровского округа поступили деньги, законность получения которых не подтверждена"

– пресс-служба прокуратуры

В результате суд удовлетворил требование прокурора о передаче этой денежной суммы в пользу государства.